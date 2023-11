Concert « Brilliant Byrd » Temple Protestant Lille Catégories d’Évènement: Lille

Concert « Brilliant Byrd »
Jeudi 14 décembre, 20h30
Temple Protestant
Sans réservation

Cette année 2023 marque l'anniversaire de la mort de William Byrd, compositeur anglais de génie de la période élisabéthaine, disparu en 1623. La Chapelle des Flandres lui rend hommage au Temple de Lille, avec un programme mettant en avant les pièces chorales de Byrd le fervent, mais également accompagnées à l'orgue ou aux violes de gambe, et ponctuées de pièces instrumentales

Temple Protestant
Place du Temple 59000 Lille
59046 Lille-Centre
Nord
Hauts-de-France

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00

Catégories d'Évènement:
Lille, Nord

Temple Protestant
Adresse: Place du Temple 59000
Ville: Lille

