NUIT DES VEILLEURS A LIBOURNES Temple Protestant Libourne, 23 juin 2023, Libourne.

NUIT DES VEILLEURS A LIBOURNES Vendredi 23 juin, 18h00 Temple Protestant Entrée libre

Madame le Pasteur (retraité) Danielle Vergniole accompagnera sa méditation de chants à la guitare, l’organiste Hervé Jocelyn ponctuera les lectures et les temps de silence de pièces d’orgue.

Les prêtes et les paroisses ont reçu invitations, affiches et flyers.

Temple Protestant Place du Doyen Carbonier, Libourne (Centre-Ville) Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:00:00+02:00 – 2023-06-23T22:00:00+02:00

