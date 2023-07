Visitez un temple protestant du XIXème siècle Temple protestant Guebwiller, 16 septembre 2023, Guebwiller.

Arpentez ce temple caractéristique de l’esprit protestant du début du XIXe siècle et découvrez son architecture typique.

Temple protestant 1 rue des Chanoines, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0389769157 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.protestants-guebwiller.com »}] Le temple de Guebwiller est caractéristique de l’esprit protestant du début du XIXe siècle. Effectivement, la construction d’un temple destiné aux familles patronales et ouvrières apparaissait à l’époque, inséparable de l’installation des usines locales.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

