Marne Visitez un temple protestant Temple protestant Épernay, 17 septembre 2023, Épernay. Visitez un temple protestant Dimanche 17 septembre, 14h00, 17h30 Temple protestant Entrée libre Réalisez une visite guidée du Temple de l’Eglise Protestante unie de France et découvrez une exposition de photos de mariages. Temple protestant 2 rue de la Poterne, 51200 Épernay Épernay 51200 Marne Grand Est 06 34 26 78 47 Le temple protestant d’Épernay est une ancienne loge maçonnique qui fut adaptée au culte protestant en 1881 lors de son rachat par la communauté sparnacienne.

Au cours de la Première Guerre mondiale, le temple fut très légèrement endommagé. Accès aisé pour tous Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:30:00+02:00

