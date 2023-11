ANNULÉ – Luther ou la Réforme en dix rounds – Théâtre de l’Entr’Acte Temple Protestant – Eglise Réformée Nantes, 1 décembre 2023, Nantes.

2023-12-01

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 14 € / 9 €BILLETTERIES :- theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre contemporain et musical. C’est la rencontre fictive entre Martin Luther et le vendeur d’indulgences Jean Tetzel à Wittenberg la veille de la Toussaint 1517, le jour où Luther est censé avoir affiché les 95 propositions contre les indulgences qui sont à l’origine de la Réforme. Un échange musclé entre Tetzel défenseur de la position du pape et Luther qui s’y attaque de manière assez virulente. La pièce ne prend pas parti dans la dispute, elle s’efforce de tenir la balance égale entre Luther et Tetzel, entre le futur réformateur et un représentant de l’Église catholique. Tout public à partir de 15 ans Durée : 1h

Temple Protestant – Eglise Réformée Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 47 55 36 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche