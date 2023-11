Panamawa Jazz + Deep River Voices Temple Protestant – Eglise Réformée Nantes, 17 novembre 2023, Nantes.

2023-11-17

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : non 10 € au profit des Restos du Coeur AD44

Soirée Jazz et Gospel, organisée par les Restos du Coeur. 1ère partie – Panamawa Jazz : Le Panamawa est un groupe de jazz vocal à 4 voix féminines accompagnées d’un guitariste et d’un contrebassiste. Le groupe interprète des standards de jazz des années bebop (1950/1960) avec une part belle à l’interprétation. Ce groupe se produit régulièrement sur la place de Nantes. Didier Narcy, musicien de jazz émérite et ancien professeur de l’école de musique d’Orvault, est le conseiller musical du groupe. 2e partie – Deep River Voices : Le Deep River Voices est l’ensemble vocal de l’école de musique Origami d’Orvault. Son répertoire est constitué des « classiques » de gospel qui sont interprétés avec expressivité et émotion et avec un grand respect pour l’origine de cette musique. La chorale est dirigée par Bertrand Richou.

Temple Protestant – Eglise Réformée Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 47 55 36