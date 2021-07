Paris Temple protestant du Saint-Esprit Paris Temple protestant du Saint-Esprit Visites commentées du bâtiment Temple protestant du Saint-Esprit Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée de l’extérieur et de l’intérieur. Parcours historique : le baron Haussmann, urbaniste visionnaire, Victor Baltard et Théodore Ballu, les deux architectes du temple (1863 à 1865). Les exigences de l’impératrice Eugénie et la situation du protestantisme dans les dernières décennies du XIXe. L’architecture du bâtiment: façade, magnifique verrière etc. Historique de la construction et architecture Temple protestant du Saint-Esprit 5 rue Roquépine 75008 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris

