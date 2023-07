Journées européennes du patrimoine au temple du Foyer de l’Ame Temple protestant du Foyer de l’Âme Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Journées européennes du patrimoine au temple du Foyer de l’Ame Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00, 17h30 Temple protestant du Foyer de l’Âme Entrée libre

Ouverture au public du temple du Foyer de l’Ame

Samedi 16 septembre à partir de 13h00

Edifié entre 1905 et 1907, Le Foyer de l’Ame est le dernier grand temple construit à Paris. Venez découvrir ce lieu unique, témoin de l’Art nouveau tardif, avec ses coursives et sa verrière zénithale rappelant l’architecture des grands magasins. Un patrimoine vivant, porteur d’une histoire, héritée du protestantisme libéral et social. Le Foyer de l’Ame dispose du seul orgue de facture baroque à Paris.

Visites libres à partir de 13h00

Visites commentées à 14h00 et à 16h00

Moment musical avec Frédéric Rivoal, organiste co-titulaire, à 17h30

Le temple du Foyer de l'Âme, situé près de la Bastille à Paris, fait partie de l'Église protestante unie de France. Il a été inauguré en 1907. Ses caractéristiques : sobriété de l'architecture, simplicité et discrétion. L'austérité voulue de la façade contraste avec la luminosité de la salle de culte dont le plafond translucide évoque les grandes verrières « Art Nouveau », comme celle des Galeries Lafayette édifiées à la même époque. bus 20, 29 et 65, station « pasteur Wagner » ; métros Bréguet-Sabin, Bastille, Chemin Vert

