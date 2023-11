Noël en Pologne : Les Voix Orthodoxes de Varsovie Temple protestant de Versailles Versailles, 21 décembre 2023, Versailles.

Noël en Pologne : Les Voix Orthodoxes de Varsovie Jeudi 21 décembre, 20h00 Temple protestant de Versailles 20 € et 14 € tarif réduit moins de 25 ans et demandeurs d’emploi.

Le groupe s’intéresse particulièrement aux chants provenant des plus anciennes traditions du chant d’église, comme le chant byzantin, les chants vieux-russe ou géorgien.

En outre, la tâche principale du chœur est de rechercher et de recréer la tradition orthodoxe des offices qui se tenaient dans l’ancienne République de Pologne. Les membres du chœur sont des participants actifs à la liturgie, en tant que psalmistes, chefs de chœurs et théologiens. Ils considèrent leur activité de concert comme une extension de l’expérience musicale de la liturgie.

Le chant traditionnel est également au répertoire de l’ensemble. Au cours de ses concerts, les chants spirituels d’inspiration populaire s’ajoutent également aux pièces liturgiques.

Temple protestant de Versailles 3, rue Hoche – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 44 62 00 55

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T20:00:00+01:00 – 2023-12-21T21:30:00+01:00

© Pascal Belargent