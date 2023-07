Musique médiévale espagnole Temple protestant de Versailles Versailles, 25 septembre 2023, Versailles.

Musique médiévale espagnole Lundi 25 septembre, 19h30 Temple protestant de Versailles Entrée libre avec participation aux frais.

Dans le cadre de la saison 2023-24 des Chemins de Musique.

La Formation médiévale Arcambole réunit des musiciens professionnels qui revisitent les pages de la musique médiévale vocale et instrumentale savante. Un grand travail de recherche de partitions et d’interprétation a été mené pour construire ce programme original et inédit.

Voix : Cécile Pierrot – Aurélie Lobbé – Magali Hochet

Vièle à archet, harpe, flûtes : Laurence Pottier

Vihuela, luth médiéval : Richard Civiol

Percussions et flûtes : Bruno Ortega

Renseignements et réservations: www.lescheminsdemusique.org

Temple protestant de Versailles 3, rue Hoche – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T19:30:00+02:00 – 2023-09-25T21:00:00+02:00

