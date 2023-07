Monteverdi, Rossi, Haendel et les autres Temple protestant de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Monteverdi, Rossi, Haendel et les autres
Lundi 11 septembre, 19h30
Temple protestant de Versailles
Entrée libre avec participation aux frais.

Un florilège de pièces musicales subtiles de compositeurs italiens, certains très célèbres comme Claudio Monteverdi, d'autres un peu moins; ou d'un compositeur anglais proche de l'Italie -Georg Friedrich Haendel-.

Au cours d'un concert chanté en solos, duos et trios par Nadine Clause, Ludovic Glowacz et Laurence Maman et accompagné au clavecin par Felipe Guerra.

Ce concert sera le premier de la nouvelle saison des Chemins de Musique, auxquels s'adresseront vos éventuelles demandes de renseignements.

Temple protestant de Versailles
3, rue Hoche – 78000 Versailles

