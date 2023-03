Fa mi cantar l’amor, par l’ensemble Ephémères Temple protestant de Versailles, 17 avril 2023, Versailles.

Chanter l’amour sacré et profane, avec le Laudario di Cortona , Ciconia, Palestrina, Henry VIII, John Dowland et quelques autres.

L’ensemble Ephémères, petit frère de Sol sub Nube, vous y entraînera, chant et instruments mêlés.

Avec Pierre Bourhis, chant; Pascale Costantini, chant et vièle; Hervé Mailliet, chant, santur et percussions; Laurence Maman, chant et organetto; Nathalie Renouvin, chant et flûtes.

Dans le cadre des Chemins de Musique

Réservation conseillée sur www.lescheminsdemusique.org

Temple protestant de Versailles 3, rue Hoche – 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T19:30:00+02:00 – 2023-04-17T20:45:00+02:00

