Forum des métiers de la Terre et du Goût Temple protestant de Versailles Versailles

Yvelines Forum des métiers de la Terre et du Goût Temple protestant de Versailles Versailles, 7 octobre 2022, Versailles. Forum des métiers de la Terre et du Goût Vendredi 7 octobre 2022, 10h00 Temple protestant de Versailles Entrée libre et gratuite. En participation consciente pour le lieu. L’intention est de partager et découvrir auprès du grand public ainsi qu’auprès des collégiens et lycéens : les métiers de l’agriculture urbaine et péri-urbaine durable,

les métiers de la transformation alimentaire

partager sur le sujet de notre résilience alimentaire Des habitant.es de Versailles ou vivant à proximité partageront leurs expériences, leur parcours et leurs métiers. Quand et comment ils ont choisi leur métier en lien avec la terre, pour nourrir d’autres habitants. Pourquoi ce choix ? Qu’est-ce que cela leur permet de vivre au quotidien ?

Une quinzaine de personnes témoigneront et partageront dans des ateliers leur expérience : maraichers, éco-jardiniers, formateur en permaculture, maitre composteurs, céréaliers, gérant de magasin bio en coopérative, e nseignant dans des écoles d’agriculture, apiculteur, transformateur de produits alimentaires, berger, … Temple protestant de Versailles 3, rue Hoche – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « poussesdeversailles@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T10:00:00+02:00 – 2022-10-07T18:00:00+02:00

