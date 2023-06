Formation permaculture Temple protestant de Versailles Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Formation permaculture Temple protestant de Versailles Versailles, 24 avril 2022, Versailles. Formation permaculture 24 avril – 8 juillet 2022 Temple protestant de Versailles 105 euros la journée. Inscription sur le site www.laperma.fr A l’issue de la journée de formation : Vous aurez abordé les principes de la permaculture, vous aurez les bases pour comprendre comment fonctionne le sol et comment il nourrit les plantes (éléments clés en permaculture) , vous aurez compris le principe de rotation des cultures, des associations bénéfiques de plantes et vous aurez les bases des techniques de soin des plantes par les plantes. Vous aurez les bases pour commencer à jardiner en permaculture.

A l’issue de la journée de formation une attestation de suivi de formation vous est remise. Groupe de 12 personnes maxi

Durée : sur une journée complete La formation se déroule dans une salle attenante au jardin. Temple protestant de Versailles 3, rue Hoche – 78000 Versailles

