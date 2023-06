Sortie nature : savoir identifier la biodiversité Temple protestant de Versailles Versailles, 16 avril 2022, Versailles.

Sortie nature : savoir identifier la biodiversité Samedi 16 avril 2022, 14h30 Temple protestant de Versailles Gratuit. Réservation obligatoire sur https://framaforms.org/decouvrir-la-biodiversite-inscription-1643095158

Que serait une ville sans ce lien indispensable que nous avons toujours eu avec la nature ? Oiseaux, abeilles, arbres et fleurs sauvages sont essentiels à notre équilibre et notre bien-être. Heureusement, les villes, et notamment Versailles, peuvent offrir de nombreux habitats propices à l’installation d’espèces végétales et animales et accueillir ainsi une grande biodiversité. François, animateur nature, vous invite à ouvrir l’oeil pour découvrir toute cette richesse qui nous entoure. Odorat, toucher, ouïe, vue, goût : les sens de chacun seront mis en éveil lors des sorties nature. Elles ont aussi pour objectif de montrer que la nature est présente tout autour de nous et que nous sommes tous, à notre échelle, concernés par la protection de cette biodiversité.

Temple protestant de Versailles 3, rue Hoche – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « poussesdeversailles@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T14:30:00+02:00 – 2022-04-16T16:30:00+02:00

