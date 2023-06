Permaculture et biodiversité Temple protestant de Versailles Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Permaculture et biodiversité Temple protestant de Versailles Versailles, 19 mars 2022, Versailles. Permaculture et biodiversité Samedi 19 mars 2022, 10h00 Temple protestant de Versailles Gratuit sur réservation https://framaforms.org/decouvrir-la-biodiversite-inscription-1643095158 Le but de cet atelier – sortie est de partager notre rapport à la biodiversité et notre relation au vivant. Nous pouvons parler également de biodiversité des caractères humains ce qui rejoint les principes de la permaculture sociale.

Le Tiers-lieu de l'Ermitage est un exemple d'une biodiversité pour chercher d'autres façons de faire ensemble.

