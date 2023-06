Forum ouvert – Quelle transition personnelle et écologique dans la sobriété heureuse ? Temple protestant de Versailles Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Forum ouvert – Quelle transition personnelle et écologique dans la sobriété heureuse ? Temple protestant de Versailles Versailles, 6 février 2022, Versailles. Forum ouvert – Quelle transition personnelle et écologique dans la sobriété heureuse ? Dimanche 6 février 2022, 10h00 Temple protestant de Versailles Entrée libre sur inscription – il sera proposé une participation consciente Ouvert à toutes et tous pour ouvrir un espace-temps avec des habitant.es de Versailles et des communes limitrophes pour réfléchir ensemble à la question « Quelle transition personnelle & écologique dans la sobriété heureuse ? » Temple protestant de Versailles 3, rue Hoche – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://colibris-wiki.org/poussesdeversailles/?ForumOuvert2022 »}, {« type »: « link », « value »: « https://colibris.link/forumouvert »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-06T10:00:00+01:00 – 2022-02-06T17:00:00+01:00

2022-02-06T10:00:00+01:00 – 2022-02-06T17:00:00+01:00 clarabee.fr Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Temple protestant de Versailles Adresse 3, rue Hoche - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Temple protestant de Versailles Versailles

Temple protestant de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Forum ouvert – Quelle transition personnelle et écologique dans la sobriété heureuse ? Temple protestant de Versailles Versailles 2022-02-06 was last modified: by Forum ouvert – Quelle transition personnelle et écologique dans la sobriété heureuse ? Temple protestant de Versailles Versailles Temple protestant de Versailles Versailles 6 février 2022