Vienne À la découverte d’un temple protestant du XIXe siècle Temple protestant de Saint-Sauvant Saint-Sauvant, 16 septembre 2023, Saint-Sauvant. À la découverte d’un temple protestant du XIXe siècle 16 et 17 septembre Temple protestant de Saint-Sauvant Gratuit. Entrée libre. L’édifice est inauguré le 30 septembre 1836. En 1836, les deux tiers des habitants de la commune de Saint-Sauvant sont protestants calvinistes. La construction du temple est un événement majeur pour les habitants qui ont dû cacher leur foi par delà les générations. Le temple est membre de la paroisse de Lezay, rattachée à l’Église protestante unie de France. Venez découvrir ce lieu, ouvert exceptionnellement, dans le cadre d’une visite libre. Temple protestant de Saint-Sauvant Rue du temple, 86600 Saint-Sauvant Saint-Sauvant 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine Parmi les plus imposants du Poitou, ce très large bâtiment présente sur sa façade principale une grande porte centrale encadrée par deux piliers en relief. Un fronton couronne l’édifice, comme en est l’usage dans l’architecture classique des temples. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

