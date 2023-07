Journées du Matrimoine – Séverine : une journaliste visionnaire Temple protestant de Port Royal Paris Catégorie d’Évènement: Paris Journées du Matrimoine – Séverine : une journaliste visionnaire Temple protestant de Port Royal Paris, 16 septembre 2023, Paris. Journées du Matrimoine – Séverine : une journaliste visionnaire 16 et 17 septembre Temple protestant de Port Royal THÉÂTRE CHANTÉ

De sa plume engagée, Caroline Rémy dite “Séverine” (1855-1929), première journaliste à diriger un quotidien, le Cri du Peuple. Abolitionniste de la prostitution, luttant pour l’IVG et le vote des femmes, elle prône la solidarité entre tous les vivants. Sur scène, elle va rencontrer des femmes du matrimoine qui lui ressemblent. Temple protestant de Port Royal 18 boulevard Arago 75013 Paris Paris 75013 Quartier de Croulebarbe Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hf-idf.org/le-matrimoine/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

