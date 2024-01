Théâtre : La femme parfaite Temple protestant de Plan-les-Ouates Genève, jeudi 7 mars 2024.

Théâtre : La femme parfaite Pièce écrite et jouée par Hélène Marquer, mise en scène Jérémy Guérard. C’est une histoire d’amour entre une fille et sa mère, une histoire d’amour et de libération. Seul en scène. 7 et 9 mars Temple protestant de Plan-les-Ouates Entrée libre / Chapeau à la sortie (prix indicatif: 20 Francs) / Buvette et petite restauration dès 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T20:00:00+01:00 – 2024-03-07T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T20:00:00+01:00 – 2024-03-09T21:00:00+01:00

Au chevet de sa mère qui va bientôt mourir d’un cancer -comme sa grand-mère- la fille replonge dans l’histoire des femmes de sa famille.

Pourquoi ont-elles autant de mal à se dépêtrer de leurs vies ? La fille est-elle condamnée à rejouer le même scénario ? Quitte à voir ressurgir les fantômes, elle va réveiller un passé tissé de frustrations et de désirs d’émancipation. Chez la psy ou en faisant des origamis, les destins de ces trois femmes s’entrecroisent et ne tracent qu’un seul portrait.

https://www.helenemarquer.fr/la-femme-parfaite

Temple protestant de Plan-les-Ouates Route de Saint-Julien 173 1228 Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.templozarts.ch »}] [{« link »: « https://www.helenemarquer.fr/la-femme-parfaite »}]

Hélène Marquer / Claire Bochu