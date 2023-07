Découvrez l’histoire du temple, une ancienne chapelle ! Temple protestant de Monflanquin Monflanquin Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Découvrez l'histoire du temple, une ancienne chapelle ! 16 et 17 septembre Temple protestant de Monflanquin Gratuit. Entrée libre. Venez admirer son fronton qui date de 1876 et les restaurations qui ont eu lieu en 1990 à l'intérieur de 14h à 19h. Temple protestant de Monflanquin 19 rue Sainte-Marie, 47150 Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Le Temple de Monflanquin est le troisième lieu où les protestants ont établi leur office, après s'être installés dans la moitié de l'église, puis dans un temple place Caladon, lui-même détruit après la révocation de l'édit de Nantes. Ce temple était anciennement la chapelle des Augustins, mais il est affecté aux protestants en 1806 sur décret de Napoléon.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

