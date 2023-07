Découverte du temple protestant de Mantes Temple protestant de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie, 16 septembre 2023, Mantes-la-Jolie.

Découverte du temple protestant de Mantes 16 et 17 septembre Temple protestant de Mantes-la-Jolie

Vous pourrez découvrir le temple protestant de Mantes constuit en 1866 et une exposition d’œuvres – en présence d’artistes – interrogeant les notions de « patrimoine » et de « vivant » à partir d’un verset de l’Evangile selon saint Luc.

Des membres de la communauté vous accueilleront autour d’un café et pourront, pour ceux qui le souhaitent, échanger sur la foi chrétienne et le protestantisme.

Temple protestant de Mantes-la-Jolie 12 rue de Gassicourt 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 0629490409 http://Facebook.com/EPUdFMantes 8 minutes à pied de la gare de Mantes-la-Jolie. Parking sur place avec places pour personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Ville de Mantes-la-Jolie