Visite du temple protestant de Mâcon Temple protestant de Mâcon Mâcon, 16 septembre 2023, Mâcon.

Visite du temple protestant de Mâcon 16 et 17 septembre Temple protestant de Mâcon Entrée libre

Seul temple bâti après 1950 dans la partie bourguignonne de la région, le temple de Mâcon est l’œuvre d’Oskar et de Fernande Bitterli. Les architectes ont apporté un soin particulier à son aménagement et au dessin de son mobilier, adapté aux besoins du culte protestant.

Des visites guidées du lieu, exceptionnellement ouvert lors des Journées européennes du patrimoine, vous sont proposées par le service Inventaire et patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Temple protestant de Mâcon 32 Rue Saint Antoine 71000 Mâcon Mâcon 71000 Le Clos Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 45 70 12 57 http://www.epudm.org La première pierre de cet édifice religieux a été posée le 17 novembre 1963, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence des autorités préfectorales et municipales, comme en témoigne le parchemin qui a été enterré dans les fondations du bâtiment. Ensuite, le Temple de Mâcon a été livré à la communauté paroissiale en octobre 1967.

Selon le manuscrit du pasteur Ami Bost, la première église réformée de Mâcon remonte à l’année 1561.

À admirer : un orgue mis en valeur par l’acoustique d’une excellente qualité de ce bâtiment.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Pierre-Marie Barbe-Richaud, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine