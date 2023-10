Concert Jubilate Deo – Musique sacrée du Grand Siècle Temple protestant de Lille Lille, 6 octobre 2023, Lille.

Concert Jubilate Deo – Musique sacrée du Grand Siècle Vendredi 6 octobre, 20h00 Temple protestant de Lille Entrée libre

Musique sacrée du Grand Siècle

Un Autre Souffle accueille à nouveau les quatre artistes qui avaient donné les Leçons de Ténèbres de François Couperin en 2021, un concert à la bougie tout en sensibilité : les sopranos Maud Kauffmann et Capucine Meens, la gambiste Françoise Leborgne-Weeger et l’organiste Rodolphe Dumoulin dans des œuvres de Charpentier, Campra et Couperin.

Jubilate Deo est un programme qui chante la louange divine au travers des motets pour 1 ou 2 voix composés par les meilleurs maîtres du Grand Siècle.

Tandis que Campra et Couperin occupaient des postes prestigieux à Notre-Dame de Paris ou la Chapelle royale de Versailles, Charpentier exerçait à la chapelle du collège Louis-le-Grand et l’église Saint-Louis.

Programme :

Motet à 2 voix de Charpentier : Ave maris stella

Motet à 2 voix de Campra : Cum invocarem exaudivit (psaume 4)

Motet pour voix seule de Campra : Jubilate Deo (psaume 100)

Motet pour voix seule de Couperin : Salve Regina

Motet pour voix seule de Campra : Salve Regina

Motet à 2 voix de Couperin : Tota pulchra est (cantique des cantiques)

Libre participation aux frais soit à la réservation, soit via un panier à la sortie du concert . Panier à la sortie du concert

Réservation :

Réservez vos places dès maintenant via ce lien :

https://www.helloasso.com/associations/un-autre-souffle/evenements/concert-charpentier-campra-couperin

Lors de la réservation sur helloasso, vous pouvez entrer à droite : 0 (le chiffre zéro) ou la somme de votre choix.

ou vous pouvez faire un don (donnant déduction fiscale) pour soutenir la construction de l’Orgue Baroque au sein du Temple de Lille.

Temple protestant de Lille Place du Temple 59000 Lille Lille Le temple protestant de Lille est un édifice religieux situé place du Temple à Lille. La paroisse est membre de l'Église protestante unie de France. C'est lieu des concerts et récitals de l'Association UN AUTRE SOUFFLE qui travaille à y créer un orgue baroque. Métro : station Ligne 1 République Beaux Arts. VLille : Station 162 ANGELLIER – 3 RUE AUGUSTE ANGELLIER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T21:30:00+02:00

