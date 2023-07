Visite guidée temple protestant de Jouy-en-Josas Temple protestant de Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas, 16 septembre 2023, Jouy-en-Josas.

Visite guidée temple protestant de Jouy-en-Josas 16 et 17 septembre Temple protestant de Jouy-en-Josas Entrée libre, explications données par des membres du conseil presbytéral

Visite du temple avec l’aide de guides (membres du conseil presbytéral), mettant l’accent sur les ressemblances et les différences avec d’autres édifices religieux de la même époque.

Temple protestant de Jouy-en-Josas 5 rue du Temple 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France 06 08 45 31 87 https://www.epujvvc.fr/ Nous avons inscrit le temple de l’Eglise Protestante Unie de Jouy en Josas aux Journées du Patrimoine de 2022. Cette manifestation est, à notre sens, un élément important dans la structuration du vivre ensemble grâce à la mise en valeur des réalisations architecturales, donc culturelles, des générations qui nous ont précédées sur note territoire.

Notre programme pour les Journées du Patrimoine s’inscrit dans la permanence du parcours Oberkampf. C’est que notre temple est totalement lié au créateur de la Manufacture de la Toile de Jouy. Né dans une famille de teinturiers, à Wiesenbach (Brandebourg-Anspach) il est le descendant d’une lignée de teinturiers du Wurtemberg.

Dès 1759, Oberkampf participe à la création, à Jouy en Josas d’une manufacture d’indiennes. Les premières toiles sont imprimées en mai 1760 et connaissent un succès qui permet à Oberkampf d’agrandir, dès 1764, sa fabrique sur un vaste terrain de 18 000 m2. L’effectif de la manufacture croît rapidement et atteindra 900 ouvriers en 1774 et 2000 en 1787.

Cette année là, Oberkampf reçoit le droit de disposer d’armoiries et d’une devise Recte et vigilanter (droiture et vigilance), qui est désormais celle de la commune de Jouy en Josas. La manufacture devient alors la deuxième entreprise du royaume.

Christophe-Philippe Oberkampf était lui-même luthérien. Malgré la Révocation de l’Edit de Nantes, il pouvait, car étranger, célébrer en privé le culte évangélique en famille. De nombreux ouvriers de la Manufacture étaient également de religion réformée ou protestante. Grâce à la générosité des filles d’Oberkampf, le temple que nous connaissons fut construit et inauguré le 11 juin 1865. Parking de la gare SNCF. Proximité de la gare de Jouy en Josas, sur la ligne C du RER (liaison Versailles Massy-Palaiseau). Parking gratuit attenant à la gare. Une rampe permet l’accès du temple à des visiteurs handicapés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Photo personnelle Patrick MICHON