Tarn Commémoration du Centenaire Temple protestant d’Albi Albi, 15 juin 2024 16:00, Albi. Commémoration du Centenaire Samedi 15 juin 2024, 18h00 Temple protestant d’Albi 15h30, dévoilement de la plaque : « Temple protestant, patrimoine remarquable du 20e siècle inscrit à l’inventaire des monuments historiques » par Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maire d’Albi, Présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois.

16h, culte présidé par Emmanuelle Seyboldt, pasteure, Présidente du conseil national de l’Église Protestante Unie de France, en présence des autorités, des invités, de la communauté et de la chorale « La Badine » de l’EPU Castres-Mazamet.

Visite de l'exposition « Centenaire 2024 du temple protestant d'Albi

Temple protestant d'Albi 20 rue Fonvieille Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

