Lot-et-Garonne Visite du temple protestant d’Agen Temple protestant d’Agen Agen, 16 septembre 2023, Agen. Visite du temple protestant d’Agen 16 et 17 septembre Temple protestant d’Agen Gratuit. Entrée libre. Vous serez accueillis, samedi et dimanche après-midi, pour la visite du temple de l’Eglise protestante d’Agen. Vous êtes invités à venir partager, questionner autour de l’exposition de dessins du pasteur Michel Bourgeois. Temple protestant d’Agen 18 cours Victor Hugo, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 66 14 20 https://agen.epudf.org/ Achevé en 1865, l’actuel temple protestant d’Agen présente une façade, de style classique, arborant une rosace aux motifs géométriques, des colonnes corinthiennes, et un fronton triangulaire orné d’un bas-relief représentant une Bible ouverte, symbole traditionnel des églises protestantes réformées. La devise républicaine est gravée dans la pierre. L’intérieur est sobre, sans décoration, conformément à l’esprit de simplicité du culte protestant. Une exposition des dessins du pasteur Michel Bourgeois est présentée pour une approche artistique du protestantisme. Accès aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Eglise protestante unie d'Agen

