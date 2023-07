Ensemble vocal Zefiri Temple Protestant Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Ensemble vocal Zefiri Temple Protestant Boulogne-Billancourt, 17 septembre 2023, Boulogne-Billancourt. Ensemble vocal Zefiri Dimanche 17 septembre, 17h30 Temple Protestant Entrée libre, participation à la sortie. L’ensemble vocal Zefiri a été créé en février 2023 à l’initiative de son directeur artistique. Constitué pour le moment de 12 chanteurs, cet ensemble interprètera un programme de polyphonies, tantôt éclatantes, tantôt plus recueillies, sur le thème de la lumière. Temple Protestant 117 rue du château 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France http://wwwboulognebillancourt.com Témoin de de la présence protestante à Boulogne-Billancourt, ce temple construit en 1898, est par son architecture en pierre de taille et en brique rouge, typique de l’époque. Métro10-Boulogne-Jean-Jaurès Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Temple Protestant Adresse 117 rue du château 92100 Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Temple Protestant Boulogne-Billancourt

Temple Protestant Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/