Exposition Temple Protestant Boulogne-Billancourt, 17 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Exposition Dimanche 17 septembre, 14h30 Temple Protestant Entrée libre, visite guidée.

Deux expositions : Historique du bâtiment et exposition « Book of Kells » où l’artiste irlandaise Rosa Mourlam reprend l’univers celte des enluminures du célèbre Book of Kells, oeuvre artistique chrétienne majeure du IXe siècle.

Coloriage de mandalas pour les jeunes et les moins jeunes.

Temple Protestant 117 rue du château 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France http://wwwboulognebillancourt.com Témoin de de la présence protestante à Boulogne-Billancourt, ce temple construit en 1898, est par son architecture en pierre de taille et en brique rouge, typique de l’époque. Métro10-Boulogne-Jean-Jaurès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

