Seine-Maritime Visite libre du temple protestant Temple protestant Bolbec, 17 septembre 2023, Bolbec. Visite libre du temple protestant Dimanche 17 septembre, 14h00 Temple protestant Visite libre de cet édifice Temple protestant Rue Pasteur, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 http://www.ville-bolbec.fr Le temple fut construit à partir de 1791 grâce au don Jean Guimard, protestant. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

