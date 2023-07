Visite libre Temple protestant Blois Catégories d’Évènement: Blois

Visite libre

16 et 17 septembre

Temple protestant

Visite et exposition sur l'histoire du temple, les spécificités de la décoration protestante par rapport aux églises catholiques et le déroulement d'un culte.

Temple protestant
30 rue des Minimes 41000 Blois
Blois 41000
Loir-et-Cher
Centre-Val de Loire

Le temple de Blois a été construit en 1847 sur les restes de l'ancienne chapelle Notre Dame de Chambourdin, lieu de culte marial depuis le Moyen-Âge, vendue comme bien national à la Révolution. Edifié à l'initiative du pasteur Alphonse Cadier, il a permis de redynamiser la communauté protestante de Blois, alors moins nombreuse que celles de Mer et Josnes.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

