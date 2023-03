Concert de piano à 4 mains Temple Protestant Bayonne Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Basses-Pyrénées . Le duo au piano de Chloé Barthélémy et Jean-Pascal Guillot, enseignants au conservatoire Maurice Ravel de Bayonne, est bien connu dans la région.

Ils joueront des oeuvres d’Edward Grieg compositeur et pianiste norvégien du début du siècle dernier sur un magnifique piano à queue Pleyel dans l’enceinte du temple protestant de Bayonne.

