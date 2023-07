Franchissez les portes d’un temple protestant Temple protestant (ancienne synagogue) Senones Catégories d’Évènement: Senones

Vosges Franchissez les portes d’un temple protestant Temple protestant (ancienne synagogue) Senones, 16 septembre 2023, Senones. Franchissez les portes d’un temple protestant 16 et 17 septembre Temple protestant (ancienne synagogue) entrée libre Visitez librement ce temple où vous pourrez profiter de l’exposition « Luther ouvre la porte à la modernité » mise en place à l’occasion des 500 ans de la réforme protestante.

Sur place, une personne pourra répondre aux questions sur le bâtiment et l’Église qui l’utilise. Temple protestant (ancienne synagogue) 4 quai Jules-Ferry 88210 Senones Senones 88210 Vosges Grand Est +33 (0)6 74 45 34 07 https://vosges-meurthe.epudf.org/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100068590353082 Cette ancienne synagogue érigée en 1896, fut donnée à la communauté protestante en 1949 par le conservatoire israélite « eu égard au dévouement des protestants envers les juifs durant les années de persécutions ». Ce temple en garde l’architecture intérieure générale : lumineux, carré…L’édifice est aujourd’hui un temple protestant. possibilité de plan incliné Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

