Festival riverrun, 13 Visions
Dimanche 8 octobre, 18h00
Temple protestant
Gratuit

13 Visions est une série de compositions pour violon de Clara Lévy conçues comme une rencontre imaginaire entre deux compositrices dont l'esthétique musicale partage de nombreux traits communs, malgré les siècles qui les séparent : Hildegard Von Bingen (vers 1098 – 1179) et Pauline Oliveros (1932 – 2016). Les visions deux compositrices sont entrelacées dans un cycle de treize pièces pour violon. Entre composition, arrangement et citation, le point de départ de ce projet est la partition textuelle Thirteen Changes de Pauline Oliveros, composée de treize instructions poétiques. A chacune de ces instructions, Clara Levy associe un chant de Hildegard Von Bingen. Les chants apparaissent donc ici comme des « négatifs » : le violon, jouant le rôle du bourdon, propose une harmonisation sobre des mélodies choisies.

Temple protestant
20 rue Fonvieille Albi
Albi 81000 Tarn
Occitanie

