Marché de Noël de l'Église protestante unie de l'albigeois 3 et 4 décembre Temple protestant

Entrée libre

Vente d’objets festifs pour Noël au profit de l’Église protestante unie de l’albigeois les 3 et 4 décembre 2022. Temple protestant 20 rue Fonvieille Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Brocante avec des cartes postales anciennes, livres, cartes de vœux originales, un stand gourmandises à consommer sur place ou à emporter, des tas de petits ou grands cadeaux et objets utiles, faits main, dont des broderies magnifiques, des couronnes de bienvenue généreuses, des paquets cadeaux surprise à 6 €, dont un contient un objet en or et beaucoup d’autres petits plaisirs.

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-04T12:30:00+01:00

