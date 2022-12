Vente de Noël Temple protestant Albi Catégories d’évènement: Albi

Vente de Noël 3 et 4 décembre Temple protestant

entrée libre

Les fêtes de fin d’année approchent et il est temps de commencer à faire vos premiers achats. Cette vente organisée par l’Église protestante unie de l’albigeois vous offre plein de bonnes idées. Temple protestant 20 rue Fonvieille Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Une vente très originale avec des stands de brocante, de gourmandises, une librairie, des cadeaux de Noël, de naissance… faits main, parfois recyclés, toujours attentifs à sauver la planète. Un vin chaud (recette du Père Noël) et des crêpes à partager sont également au programme de cette manifestation organisée par l’association culturelle de l’Église protestante unie de l’Albigeois

