Profitez d’une visite guidée de ce temple et de son exposition Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Temple maçonnique Gratuit. Entrée libre.

Dans la lignée de ses aspirations humanistes et philanthropiques, cette association vous convie à une visite de son temple, établissant ainsi un lien entre son territoire et sa population.

Plongez dans trois siècles d’histoire ! La Franc-maçonnerie moderne est née du siècle des Lumières, résultat de la transformation progressive, à partir de 1645, d’une ancienne société de métiers en une association de rencontres et de réflexion. La première Grande Loge a vu le jour à Londres, alors considérée comme la « capitale » des idées philosophiques, en 1717. Le Grand Orient de France est quant à lui la plus ancienne et la plus importante obédience maçonnique sur le continent européen. Fondé en 1728 sous le nom de première grande loge de France, il a adopté sa forme et son nom actuels en 1773. Aujourd’hui, le Grand Orient rassemble plus de 51 600 membres répartis dans plus de 1 390 Loges. Il offre une voie humaniste, initiatique et fraternelle. En effet, pour le Grand Orient de France, le processus d’amélioration individuelle permis par l’initiation maçonnique et sa méthode fait du devoir des Francs-maçons de réfléchir aux problèmes du monde et aux questions de société. C’est l’une de ses spécificités par rapport aux autres obédiences maçonniques. En effet, à quoi sert l’amélioration intellectuelle, morale ou spirituelle d’un homme si elle ne le pousse pas à s’intéresser à l’autre et à son destin ?

Ce lieu historique se cache derrière la façade anonyme d’un bâtiment du XVIIIe siècle, à proximité du centre-ville de Saintes.

Temple maçonnique Rue de Courbiac, 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Vivien Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Un parcours à travers trois siècles d’histoire maçonnique !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©LPA