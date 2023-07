La Franc-maçonnerie à Saint-Nazaire Temple maçonnique, Saint-Nazaire Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire La Franc-maçonnerie à Saint-Nazaire Temple maçonnique, Saint-Nazaire Saint-Nazaire, 16 septembre 2023, Saint-Nazaire. La Franc-maçonnerie à Saint-Nazaire 16 et 17 septembre Temple maçonnique, Saint-Nazaire Gratuit. Réservation obligatoire. Durée 3 heures. Accessible aux PMR. L’inscription est ouverte à partir de septembre. Depuis 1774, la Franc-maçonnerie est présente dans la région nazairienne.

Le temple d’origine a été détruit lors du bombardement de la ville le 23 février 1943.

Un nouveau temple sera reconstruit et inauguré le 18 février 1954.

Les Journées Européennes du Patrimoine vous permettront de découvrir ce temple original, décoré par le peintre Émile Guillaume, originaire de Bretagne.

Ce sera pour les visiteurs, l’occasion d’échanger avec des membres francs-maçons de différentes obédiences sur ce qu’est la Franc-maçonnerie, au-delà des idées reçues. Temple maçonnique, Saint-Nazaire 20, rue François Rude 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

