Au cœur de la franc-maçonnerie rochefortaise 16 et 17 septembre Temple maçonnique Gratuit. Entrée libre. Informations : secretariat.lademocratie1904@outlook.com

Pénétrez dans le temple maçonnique de la rue des coquelicots, et découvrez la franc-maçonnerie rochefortaise d’aujourd’hui. Rencontrez des francs-maçons et francs-maçonnes pour échanger avec eux sur les symboles et leur engagement.

Cette visite sera l’occasion de découvrir les grandes obédiences françaises comme le Grand Orient de France, le Droit Humain, la Grande Loge Féminine de France ou la Grande Loge Mixte Universelle.

Venez découvrir cet univers passionnant !

Temple maçonnique Rue des bleuets, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Champlain Anatole France Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Le plus récent des temples rochefortais, à l’architecture très sobre, accueille plusieurs loges et plusieurs obédiences, parmi lesquelles l’historique « La Démocratie » (du Grand Orient de France*), fondée le 8 mars 1904 et ayant vu évoluer de nombreux grands rochefortais. Dès la fin du XVIIIe siècle, Rochefort, grand port de guerre français, a en effet été le berceau d’une franc-maçonnerie féconde qui a su s’impliquer également dans la vie locale en accompagnant notamment les ouvriers de l’arsenal, les orphelins et les populations fragilisées.

Né en 1773, le Grand Orient de France est la plus ancienne et la plus importante obédience maçonnique d’Europe continentale. Elle rassemble aujourd’hui plus de 60 000 membres inscrits dans plus de 1 300 Loges et propose une voie humaniste, initiatique et fraternelle. Venez découvrir cet univers passionnant.

