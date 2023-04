Découverte guidée d’une loge maçonnique historique Temple maçonnique de la Grande Loge de France Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Découverte guidée d’une loge maçonnique historique Temple maçonnique de la Grande Loge de France, 16 septembre 2023, Rochefort. Découverte guidée d’une loge maçonnique historique 16 et 17 septembre Temple maçonnique de la Grande Loge de France Gratuit. Entrée libre. Réservation recommandée. 30 personnes maximum par tranche horaire. Les francs-maçons rochefortais de la Grande Loge de France vous ouvrent les portes de leur temple historique acquis en 1842. Laissez vous guider à travers trois siècles d’histoire maçonnique et 250 ans d’existence rochefortaise de la Loge L’Accord Parfait (1776). Vos guides seront tous francs-maçons ce qui vous permettra, outre l’aspect patrimonial, d’échanger avec eux sur les mystères et fantasmes qui entourent la franc-maçonnerie et de démystifier cet idéal issu du Siècle des Lumières. Peu de temples maçonniques sont ouverts au public. Cet héritage du passé vous ouvre ses portes et est le seul classé dans son intégralité au titre des Monuments historiques. Temple maçonnique de la Grande Loge de France 63 avenue La Fayette, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 74 09 17 98 [{« type »: « email », « value »: « patrimoine-logemaconnique@orange.fr »}] Découvrez 240 ans d’histoire de la franc-maçonnerie rochefortaise à travers la loge « L’Accord Parfait » qui occupe ces locaux depuis 1843. Elle est aujourd’hui la plus ancienne loge en activité de la Grande loge de France. Ce temple maçonnique est classé au titre des Monuments historiques. Centre ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu Temple maçonnique de la Grande Loge de France Adresse 63 avenue La Fayette, 17300 Rochefort Ville Rochefort Departement Charente-Maritime Lieu Ville Temple maçonnique de la Grande Loge de France Rochefort

Temple maçonnique de la Grande Loge de France Rochefort Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochefort/

