Découverte d’un Temple de la Grande Loge de France Temple maçonnique de la Grande Loge de France Poissy Catégories d’Évènement: Poissy

Yvelines Découverte d’un Temple de la Grande Loge de France Temple maçonnique de la Grande Loge de France Poissy, 16 septembre 2023, Poissy. Découverte d’un Temple de la Grande Loge de France 16 et 17 septembre Temple maçonnique de la Grande Loge de France accès libre, sauf pour la conférence du dimanche 17 à 14h00 – inscription obligatoire – 100 places maximum Venez découvrir, durant toute la semaine des journées du patrimoine

un temple maçonnique de la Grande Loge de France,

installé sur une péniche en bord de Seine, à Poissy. Visite agrémentée d’une exposition de documents et objets historiques,

retraçant 200 ans d’histoire de la Grande Loge de France,

ainsi que d’œuvres d’artistes francs-maçons. En clôture : Conférence publique le dimanche 17 septembre à 14h,

animée par Jean-Laurent TURBET

Second Grand Maître adjoint de la Grande Loge de France « Les Francs-Maçons célèbres, acteurs de la transmission d’un patrimoine vivant. » Temple maçonnique de la Grande Loge de France 30 bis Avenue Émile Zola 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France 06 14 91 16 66 [{« type »: « email », « value »: « rl880poissy@gmail.com »}] Temple maçonnique de la Grande Loge de France, installé sur une péniche en bord de Seine parking devant la péniche Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Association « Les Amis Ecossais » Détails Catégories d’Évènement: Poissy, Yvelines Autres Lieu Temple maçonnique de la Grande Loge de France Adresse 30 bis Avenue Émile Zola 78300 Poissy Ville Poissy Departement Yvelines Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Temple maçonnique de la Grande Loge de France Poissy latitude longitude 48.929319;2.03162

Temple maçonnique de la Grande Loge de France Poissy Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poissy/