Visite guidée du temple de la première loge maçonnique de Dordogne

Visite guidée du temple de la première loge maçonnique de Dordogne 16 et 17 septembre Temple maçonnique Gratuit. Entrée libre. Visite guidée par groupe de 15 personnes maximum.

À l’occasion des Journées europennes du patrimoine, venez découvrir le temple maçonnique de Bergerac.

Visitez, au rez-de-chaussée, la bibliothèque. Le livre source de documentation est un des outils de travail indispensable puis une grande salle où se déroulent les repas, les agapes où des profanes peuvent être invités. Mais cette salle n’a pas toujours été ainsi : du 9 février 1915 au 23 décembre 1918, elle fut annexe de l’hôpital avec une capacité de 86 lits ; en mai-juin 1939, elle a hébergé en urgence plus de 100 personnes venues avec l’exode du nord-est de la France; elle a été également utilisée comme école de danse.

À l’étage se trouve le temple proprement dit, le lieu où les Francs-Maçons se réunissent. C’est une vaste salle rectangulaire ornée de toute une série de symboles. Au fond, une fresque réalisée en 1975, fresque non signée car en Franc-maçonnerie tout travail n’est jamais achevé.

Temple maçonnique 14 rue du Docteur Gaston Simounet, 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine La première organisation maçonnique apparait en 1717 à Londres d’où elle se diffuse en Angleterre puis à Paris en 1726 et à Bordeaux en 1732 avec la « Loge anglaise » puis la « Parfaite harmonie ». C’est cette dernière qui va créer en 1747 « la Loge de Bergerac », première loge de Dordogne qui prendra le nom de « La Fidélité » en 1766. La présence maçonnique à Bergerac a donc près de 3 siècles.

La franc-maçonnerie réunit des femmes et des hommes portés par la même recherche philosophique et spirituelle et poursuivant un même idéal. Elle se révèle concrètement par des bâtiments qui, discrètement ou non, font partie du paysage urbain. Si Bergerac n’a plus de traces de sa première installation au XVIIIe siècle, son temple se dresse depuis plus de cent ans, rue Simounet, anciennement rue Thiers, dans un bâtiment spécialement construit pour cela.

Depuis plus de cent ans, le promeneur un peu curieux peut remarquer l’un des symboles les plus connus de la Franc Maçonnerie qui surmonte le bâtiment : un pignon en forme de triangle. D’autres symboles ornaient la façade mais la répression anti-maçonnique du régime de Vichy puis l’occupation allemande, interdisant toute réunion, toute appartenance et tout signe extérieur, les feront disparaitre. Ceux qui sont visibles aujourd’hui ont été réalisés en 2012.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

