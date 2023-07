CONCERT CLASSIQUE : DE BACH À OFFENBACH Temple Le Pompidou, 18 juillet 2023, Le Pompidou.

Le Pompidou,Lozère

Venez assister à un concert de musique classique : De Bach à Offenbach, un siècle et demi de musique religieuse et profane.

Liliane Giroux : Soprano

Flore Carrère : Mezzo

Jacques Vigier : Piano….

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . EUR.

Temple

Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie



Join us for a classical music concert: From Bach to Offenbach, a century and a half of religious and secular music.

Liliane Giroux: Soprano

Flore Carrère : Mezzo

Jacques Vigier : Piano…

Venga a disfrutar de un concierto de música clásica: De Bach a Offenbach, siglo y medio de música religiosa y profana.

Liliane Giroux: Soprano

Flore Carrère: Mezzo

Jacques Vigier: Piano…

Erleben Sie ein Konzert mit klassischer Musik: Von Bach bis Offenbach, eineinhalb Jahrhunderte religiöser und weltlicher Musik.

Liliane Giroux: Sopran

Flore Carrère : Mezzo

Jacques Vigier: Klavier…

Mise à jour le 2023-07-11 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère