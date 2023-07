Voyage sonore dans ce temple : une immersion au son de l’eau et de la pluie Temple Lasalle Catégories d’Évènement: Gard

Lasalle Voyage sonore dans ce temple : une immersion au son de l’eau et de la pluie Temple Lasalle, 16 septembre 2023, Lasalle. Voyage sonore dans ce temple : une immersion au son de l’eau et de la pluie 16 et 17 septembre Temple Gratuit. Entrée libre. Une bande sonore de l’eau, de la pluie, envahira le temple de Lasalle, un temple circulaire avec un péristyle. Il remplace les deux précédents temples qui ont été détruits sur ordre du roi. Temple 15 rue Henri Mallol, 30460 Lasalle Lasalle 30460 Gard Occitanie 06 81 50 94 11 Bâti sur les plans de l’architecte départemental Durand, il est inauguré le 5 juillet 1829. L’édifice actuel se caractérise par son architecture circulaire et son péristyle. Il remplaça les deux précédents édifices situés au Colombier et au centre du village, détruits successivement aux XVIe et XVIIe siècles sur ordre du Roi. Il est doté d’une cloche le 13 février 1853, offerte par la baronne Pieyre. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

