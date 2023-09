Grrrand Motet Temple Lanterne Lyon, 18 janvier 2024, Lyon.

Grrrand Motet 18 et 19 janvier 2024 Temple Lanterne Gratuit sur réservation

Grrrand motet

Chœurs et département musique ancienne de l’ENM

« À 10h30, le roi s’installe à la tribune de la Chapelle Royale pour assister à la messe », Mais au fait, c’est quoi une messe pour le roi ?

Pour cela faites préparer un grand motet, genre sacré du Grand siècle par excellence.

Pour un grand motet, prenez tout d’abord un grand chœur composé de voix de tous les registres et extrayez le zeste des récits solistes. Ajoutez une légère touche de plain-chant monodique pour une musique constamment tiraillée en tradition et modernité. Vous servirez le tout en accompagnement avec une large part de basse continue, quelques tartines de violons et une brochette de flûtes.

C’est au travers des grands motets que se construit l’image sonore de la Majesté. Les textes choisis pour cette liturgie royale sont des psaumes, chantés en latins.

Les élèves et les enseignants des classes de chœur, chant et musique ancienne ont à cœur de faire découvrir la richesse de l’expression et les vives peintures de l’esprit de Michel-Richard de Lalande et ses contemporains.

Entrée gratuite sur réservation à partir du 2 octobre

Temple Lanterne 10 rue Lanterne 69001Lyon Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.enm-villeurbanne.fr/la-saison-publique/la-saison-pratique/reservations/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-18T20:00:00+01:00 – 2024-01-18T21:30:00+01:00

2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00

Lola Philippon