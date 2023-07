Balade Botanique dans le temps et le jardin Temple-Laguyon, 5 juillet 2023, Temple-Laguyon.

Temple-Laguyon,Dordogne

Geneviève, herboriste certifiée vous propose la découverte de l’usage des plantes dans l’histoire de la médecine au temps de l’Hôtel Dieu, suivie d’une balade dans le jardin des Simples. Un temps d’échange autour d’une tasse de tisane clôturera la visite. rdv à l’office du Tourisme, place du Marquis.

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . EUR.

Temple-Laguyon 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Geneviève, a certified herbalist, invites you to discover the use of plants in the history of medicine at the time of the Hôtel Dieu, followed by a stroll in the Jardin des Simples. The tour ends with a chat over a cup of herbal tea. rdv at the Tourist Office, place du Marquis

Geneviève, herborista diplomada, le invita a descubrir el uso de las plantas en la historia de la medicina en la época del Hôtel Dieu, seguido de un paseo por el Jardin des Simples. La visita finalizará con una charla en torno a una taza de té de hierbas. rdv en la Oficina de Turismo, place du Marquis

Geneviève, eine zertifizierte Kräuterkundlerin, lädt Sie ein, die Verwendung von Pflanzen in der Geschichte der Medizin zur Zeit des Hôtel Dieu zu entdecken, gefolgt von einem Spaziergang durch den Garten der Simples. Eine Tasse Kräutertee rundet den Besuch ab. Treffpunkt: Office du Tourisme, Place du Marquis

Mise à jour le 2023-06-29 par Vézère Périgord Noir