La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres, La Mothe-Saint-Héray Temple – Journées Européennes du Patrimoine La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Mothe-Saint-Héray

Temple – Journées Européennes du Patrimoine La Mothe-Saint-Héray, 18 septembre 2021, La Mothe-Saint-Héray. Temple – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres Temple – Journées Européennes du Patrimoine Samedi 18 : à partir de 20h, dimanche 19 : 10h-12h/14h-19h Exposition « Noir, blanc, gris : des couleurs protestantes » conçue par la Maison du

Protestantisme Poitevin et exposition « Église de Témoins » conçue par l’Église

protestante Unie de France. Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur de la structure. Rens. 05 49 05 01 41

www.la-mothe-saint-heray.fr

