CONCERT DE CHANTS LITURGIQUES ORTHODOXES ET POPULAIRES Temple Grignan Marseille, 18 novembre 2023, Marseille.

A l’occasion de son centenaire, une chorale d’une 40aine de membres s’est constituée sous la direction de Serge Rehbinder. Après des concerts à Paris et Vezelay, Marseille va accueillir cette chorale intergénérationnelle qui interprète en différentes langues des compositions et harmonisations de ses membres depuis un siècle.

L’ACER -MJO (Mouvement Chrétien d’Etudiants Russe- Mouvement de Jeunesse Orthodoxe) fut fondée en 1923 sur les routes de l’exil par des russes fuyant la Révolution bolchévique. Le but de ce mouvement est resté le même, « ecclésialiser » la vie, selon le néologisme forgé par ses fondateurs, c’est-à-dire faire rayonner la lumière de l’Évangile dans tous les aspects de l’existence. Nourri par la pensée des théologiens de l’émigration, le mouvement se veut être en tension féconde entre les exigences de la vie en Christ et la réalité de notre monde contemporain.

Ses membres actifs sont présents en France et en Europe et fête son centenaire.

Temple Grignan 15 rue Grignan – 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:30:00+01:00

