Requiem de John Rutter Temple Grignan Marseille, 29 septembre 2023, Marseille.

Requiem de John Rutter Vendredi 29 septembre, 20h00 Temple Grignan 15 / 18€ / gratuit pour les – de 15 ans

Le Chœur, accompagné par ANNE GUIDI et dirigé par YEOMYOUNG LIM chantera en première partie : The Lord bless you and keep you de John Rutter The Rose de Ola Gjeilo. et You raise me up

Le Requiem pourrait être résumé en quelques mots : De l’obscurité à la lumière, en effet, du sombre de la mort vers la lumière, de la tristesse vers l’espérance, du grave à l’aigu, ce Requiem écrit par John Rutter entre 1983 et 1985, après le décès de son père, nous conduit de la mort à la vie. Cette œuvre, composée par un londonien dans la tradition des chœurs anglais mêle les textes latins classiques d’un Requiem à deux psaumes de la liturgie anglicane donnant une dimension universelle à l’œuvre.

Soprano Davina KINT

Piano Anne GUIDI

Direction Yeomyoung LIM

Temple Grignan 15 rue Grignan – 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:00:00+02:00 – 2023-09-29T22:00:00+02:00

