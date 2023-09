Duo CordaVoce Temple Grignan Marseille, 24 septembre 2023, Marseille.

Duo CordaVoce Dimanche 24 septembre, 17h00 Temple Grignan De 15 à 20€ / gratuit pour les – de 15 ans

Venez vivre un intense moment d’évasion grâce à ce voyage poétique et musical entre l’Italie et la France.

Barbara Bourdarel Soprano

Gloria Birardi Harpiste

Infos et réservation :

06 32 94 65 40

PAF 20€ 17€ 15€

gratuit moins de 15 ans

Temple Grignan 15 rue Grignan – 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 32 94 65 40 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T17:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:30:00+02:00

